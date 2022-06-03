«Салават» анонсировал возвращение вратаря Кареева. Он отыграл 2 сезона в финской лиге

анонсировал возвращение вратаря .

27-летний вратарь провел 2 последних сезона в Финляндии, где выступал за .

В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом страны. В 50 матчах регулярного чемпионата одержал 25 побед при 5 матчах на ноль (92,1% отраженных, 2,02 коэффициент надежности).

В плей-офф Кареев провел 18 матчей, в которых одержал 9 побед при 4 шатаутах. Он отражал 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,88.

Ранее он уже выступал за уфимский клуб в . С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.