«Салават» анонсировал возвращение вратаря Кареева. Он отыграл 2 сезона в финской лиге

«Салават» анонсировал возвращение вратаря Андрея Кареева.
27-летний вратарь провел 2 последних сезона в Финляндии, где выступал за ТПС.
В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом страны. В 50 матчах регулярного чемпионата одержал 25 побед при 5 матчах на ноль (92,1% отраженных, 2,02 коэффициент надежности).
В плей-офф Кареев провел 18 матчей, в которых одержал 9 побед при 4 шатаутах. Он отражал 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,88.
Ранее он уже выступал за уфимский клуб в КХЛ. С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.