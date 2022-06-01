Макдэвид о 6:8 с «Колорадо»: «Если давать им моменты, они будут давить и забивать. Было похоже на первый матч с «Калгари»

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Коннор Макдэвид сравнил 6:8 с «Колорадо» с 6:9 в первом матче с «Калгари». 

«Эдмонтон» проиграл «Эвеланш» в первом матче финала Западной конференции (6:8, 0-1). Серию второго раунда с «Калгари» (4-1) клуб начал с поражения со счетом 6:9. 

«Колорадо» – очень хорошая команда. Если давать им шансы, они будут давить и забивать.

Мы должны лучше защищаться. В то же время, мы сумели забросить 6 шайб, так что это было очень похоже на первую игру прошлого раунда», – сказал Макдэвид. 

14 шайб в матче «Колорадо» и «Эдмонтона» – 2-й результат для серий за выход в финал Кубка Стэнли

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