Форвард «Каролины» Джарвис заявил, что чувствует себя как в тумане после силового приема Трубы. Игрок уверен, что получил сотрясение мозга

Нападающий «Каролины» считает, что получил сотрясение мозга после силового приема защитника .

из-за травмы верхней части не смог завершить седьмой матч серии (2:6) после силового приема .

На пресс-конференции по итогам сезона 20-летний хоккеист признался, что впоследствии этого эпизода помнит только то, что отрезками смотрел третий период из тренерской, а также то, что домой его отвез партнер по команде Йеспери Котканиеми.

Джарвис рассказал, что уже чувствует себя лучше, но по-прежнему ощущает себя как в тумане.

«Я почти уверен, да», – сказал форвард в ответ на вопрос, диагностируют ли ему сотрясение мозга.

В первом раунде плей-офф Труба применил силовой прием против форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, который пропустил следующие два матча серии.