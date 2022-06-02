Гардинер сможет вернуться в хоккей. Защитник «Каролины» пропустил сезон из-за операций на бедре и спине

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Джейк Гардинер готов вернуться в хоккей после двух операций.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл, рассказавший, что хоккеист допущен к возвращению на лед по медицинским показаниям.

31-летний защитник полностью пропустил нынешний сезон из-за операций на бедре и спине. 

«Харрикейнс» помещали игрока в долгосрочный список травмированных и избежали проблем с потолком зарплат, поскольку в тот момент в клуб перешел Йеспери Котканиеми с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год.

Соглашение Гардинера с кэпхитом 4,05 млн долларов рассчитано до конца сезона-2022/23

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