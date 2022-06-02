Вайсфельд о Вестерлунде в «Салавате»: «Не знал про негласный запрет на тренеров-иностранцев. Рассматривал бы наших, если бы сказали»

высказался о том, что в КХЛ был негласный запрет на тренеров-иностранцев.

Специалист поделился воспоминаниями о том, как финский тренер возглавил «Салават».

«В Уфе передо мной поставили задачу найти нового главного тренера. Я подготовил список из трех человек, где Вестерлунд был на первой строчке, был приоритетом. Мне сказали: «Работайте, возражений нет!» И через несколько дней, после собеседований подписал контракт с Эрккой.

О том, что существует какой-то негласный запрет на тренеров-иностранцев, лично мне никто не говорил, ни в клубе, ни вообще. И узнал о нем только через пару лет от журналистов, когда давал интервью. Они даже похвалили за смелый шаг. Я им в ответ: «Вы думаете, я такой революционер?! Нет, конечно!»

На самом деле, если бы мне тогда сказали, что нельзя тренеров-иностранцев, то рассматривал бы наших.

Честно говоря, я до сих пор не понимаю, откуда все это взялось. Что за негласный запрет? Кто с кем негласно разговаривал? Понятно, что это не уровень генеральных менеджеров, а гораздо выше. Конечно, можно было бы сейчас делать из себя героя – мне запретили, а я всех проигнорировал и подписал финна. Но это будет неправдой.

Если бы я в тот момент хотя бы слышал об этом, то открыто поставил бы вопрос перед руководством «Салавата Юлаева». Сказал бы, что иностранцы, скажем так, не рекомендованы, но я считаю, что этот тренер нам нужен. Это вопрос субординации. И уже руководство клуба определяло бы – игнорировать запрет или отказаться от Вестерлунда», – сказал бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева».