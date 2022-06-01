Алексей Крутов: «От отца не было посыла, что нужно стать хоккеистом. Он предоставил мне выбор»

Алексей Крутов рассказал, почему решил стать хоккеистом.

– На примере отца вы видели, что жизнь хоккеиста сложна: постоянные сборы, игры, травмы. Что вас больше всего вдохновило на то, чтобы связать жизнь с хоккеем?

– В детстве еще не осознаешь такие вещи: что тебя вдохновляет, что не вдохновляет. Меня дедушка поставил на коньки фигурные года в 3-4 на катке «Метеор» на Кутузовском проспекте, там же, где отец начинал. Мне понравилось, я горел желанием ходить на тренировки.

От отца не было такого посыла, что хоккей и только хоккей, нужно стать хоккеистом. Он предоставил мне выбор и сказал: «Если хочешь, иди в какой-то другой вид спорта или иди учись, делай то, что нравится». Мне почему-то понравился хоккей, я с большим удовольствием играл, ходил на тренировки.

Уже потом, когда мы повзрослели и начали понимать, кто рядом с нами находится, какие люди: я же так или иначе был рядом с легендами хоккея. Сейчас я просто вспоминаю об этом, восхищаюсь ими, частенько пересматриваю игры – чемпионаты мира, Олимпийские игры и многое другое. Получаю огромное удовольствие, смотря, как тогда играли в хоккей.

– Карьера игрока окончена, но вы остались в хоккее. Расскажите, чем сейчас занимаетесь?

– Я тренирую детей в хоккейной школе ЦХМ в Тушино. У меня дети 2016-2018 года, помогаю еще с 2013 годом. У нас такой коллектив, что мы все друг другу помогаем, выходим на лед. Получается, что я с самыми маленькими работаю сейчас, – сказал сын .