Юртаев об игре Панарина: «Может, он не совсем здоров? Это же сплошь и рядом в плей-офф – все получают травмы, но все равно выходят на лед»

высказался об игре форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в Кубке Стэнли.

– Что происходит с ? По результативности он лишь 5-й игрок , да и качество его игры на протяжении всего плей-офф не впечатляет.

– Сложно сказать. Даже немного странно наблюдать за тем, как партнер Панарина по тройке регулярно набирает очки, а Артемий все время оказывается как бы и не при чем. При этом Панарин все равно добирает свою статистику в большинстве.

Не знаю, может быть, он не совсем здоров? Это же сплошь и рядом в плей-офф – все получают травмы и повреждения, но все равно выходят на лед. Отсюда и причины не такой уж яркой игры в его исполнении, – сказал комментатор.