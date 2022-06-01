Юртаев об игре Панарина: «Может, он не совсем здоров? Это же сплошь и рядом в плей-офф – все получают травмы, но все равно выходят на лед»

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Андрей Юртаев высказался об игре форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в Кубке Стэнли.

– Что происходит с Артемием Панариным? По результативности он лишь 5-й игрок «Рейнджерс», да и качество его игры на протяжении всего плей-офф не впечатляет.

– Сложно сказать. Даже немного странно наблюдать за тем, как партнер Панарина по тройке Эндрю Копп регулярно набирает очки, а Артемий все время оказывается как бы и не при чем. При этом Панарин все равно добирает свою статистику в большинстве.

Не знаю, может быть, он не совсем здоров? Это же сплошь и рядом в плей-офф – все получают травмы и повреждения, но все равно выходят на лед. Отсюда и причины не такой уж яркой игры в его исполнении, – сказал комментатор.

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