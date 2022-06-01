14 шайб в матче «Колорадо» и «Эдмонтона» – 2-й результат для серий за выход в финал Кубка Стэнли

и забросили 14 шайб на двоих в первом матче серии.

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» в первом матче финала Западной конференции (8:6, 1-0).

Это 2-й результат в истории по голам за игру для матчей серий за выход в финал.

Больше забивалось только в пятом матче финала конференции Кэмпбелла в 1985 году между «Эдмонтоном» и «Чикаго» (15 шайб, 10:5).

По 14 шайб забрасывалось в четвертом матче той же серии 1985 года («Чикаго» выиграл 8:6) и втором матче полуфинальной серии 1974 года между «Бостоном» и «Чикаго» (8:6).