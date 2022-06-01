Вратарь «Эдмонтона» Смит пропустил 6 шайб от «Колорадо» и был заменен на 27-й минуте. Коскинен отразил 20 бросков из 21

Вратарь пропустил 6 шайб от «Колорадо» и был заменен.

«Ойлерс» проиграли «Эвеланш» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (6:8, 0-1).

40-летний канадец отразил 19 бросков из 25 и был заменен на 27-й минуте после шестой шайбы «Эвс».

Сменивший его пропустил только одну шайбу, отразив 20 бросков из 21. Последнюю шайбу забросил в пустые ворота.

Отметим, что в ходе первого матча серии второго раунда с «Калгари» (6:9, 4-1) Смит также был заменен, но сохранил место основного вратаря. С его статистикой в плей-офф можно ознакомиться здесь.