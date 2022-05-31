Капризов о давлении из-за контракта: «Сидишь дома, смотришь в потолок, мысли крутятся в голове: «Е-мазай, что делать?!». До возвращения в КХЛ не доходило»

рассказал о давлении из-за подписания крупного контракта с «Миннесотой».

Россиянин подписал соглашение со среднегодовым окладом 9 миллионов долларов.

Форвард набрал 108 (47+61) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

– Вы не скрывали, что в начале сезона вас в Северной Америке реально хейтили, когда после подписания большого контракта не получалось забивать много голов. Серьезным ли было давление?

– Поначалу было неприятно, конечно. Сидишь один дома, смотришь в потолок, а разные мысли крутятся в голове: «Е-мазай, что делать?!».

– Так и приходят к мысли, что пора возвращаться в .

– Ну, до такого я не доходил. Но в раздевалку приходишь, и ребята всегда поддерживают. Говорят, что не нужно обращать внимания. С тем же Димой Куликовым можно поговорить.

– Российский защитник «Миннесоты».

– Да. Он говорил: «Вообще не парься. Все будет нормально». Слава богу, так получилось, что голы вскоре вернулись.

– Что это за чувство, когда ты выбиваешь сотое очко за чемпионат?

– Когда я набрал 100 очков, то в том моменте отдал голевую передачу. Да ничего, но было приятно. Еще по стадиону объявили, что я так отличился.

И болельщики сразу аплодировать начали. Я в таких моментах обычно стесняюсь. Отреагировал спокойно, но это радостное событие в жизни, – сказал нападающий «Уайлд».