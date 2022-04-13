Никитин о Капризове в НХЛ: «Чтобы стать звездой, нужно классно сыграть еще и в плей-офф, чего я ему и желаю»

считает, что Кирилл Капризов своей игрой подает пример подрастающему поколению.

Тренер ранее работал с форвардом в ЦСКА.

«В принципе, уже ехал в готовым. Кирилл своей игрой подает пример для подрастающего поколения. Чтобы стать звездой, нужно классно сыграть еще и в плей-офф, чего я ему и желаю.

Я бы прежде всего отметил человеческие качества Кирилла, которые позволяют ему быстро адаптироваться в коллективе. Капризов – хоккеист, который может обыграть один в один, это его самое сильное игровое качество. И может прекрасно реализовать момент, который сам себе создаст», – сказал главный тренер .

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