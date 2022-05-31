Нэтан Маккиннон: «Макдэвид – лучший, я вижу этот хайп. Надеюсь, это привлечет больше зрителей и уменьшит эскроу – в остальном все равно»

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Нэтан Маккиннон дал комментарий про Коннора Макдэвида.

«Колорадо» и «Эдмонтон» встретятся в финале Западной конференции. Первая игра серии состоится в ночь с 31 мая на 1 июня по московскому времени.

«Он лучший. Я уже говорил это раньше. Потребуется усилие всей команды, чтобы остановить его. Я особо об этом не думаю.

Конечно, я вижу этот хайп. Надеюсь, это привлечет больше зрителей и уменьшит эскроу, а в остальном это меня не волнует», – сказал нападающий «Эвеланш».

Эскроу – процент от зарплаты хоккеиста, который удерживается НХЛ в зависимости от доходов лиги.

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