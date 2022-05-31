Нэтан Маккиннон: «Макдэвид – лучший, я вижу этот хайп. Надеюсь, это привлечет больше зрителей и уменьшит эскроу – в остальном все равно»

дал комментарий про .

и встретятся в финале Западной конференции. Первая игра серии состоится в ночь с 31 мая на 1 июня по московскому времени.

«Он лучший. Я уже говорил это раньше. Потребуется усилие всей команды, чтобы остановить его. Я особо об этом не думаю.

Конечно, я вижу этот хайп. Надеюсь, это привлечет больше зрителей и уменьшит эскроу, а в остальном это меня не волнует», – сказал нападающий «Эвеланш».

Эскроу – процент от зарплаты хоккеиста, который удерживается в зависимости от доходов лиги.