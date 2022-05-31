Джонсон про Маккиннона и Макдэвида: «Противостояние мечты для НХЛ. Два лучших хоккеиста лиги, два самых быстрых игрока, два наиболее техничных парня»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Эрик Джонсон Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Эрик Джонсон высказался перед индивидуальным матчапом Нэтана Маккиннона и Коннора Макдэвида.

«Колорадо» и «Эдмонтон» встретятся в финале Западной конференции. Первая игра серии состоится в ночь с 31 мая на 1 июня по московскому времени.

«Уверен, что это противостояние мечты, которое хотела НХЛ, верно? В Западной конференции точно.

Два лучших хоккеиста лиги. Два самых быстрых игрока. Два наиболее техничных парня.

Это прекрасно для хоккея. Прекрасно для болельщиков. Прекрасно для команд», – сказал защитник «Эвеланш».

Маккиннон против Макдэвида в финале Запада – начало новой эры. Новые суперзвезды наконец-то сражаются за кубок

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