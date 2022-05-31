Джонсон про Маккиннона и Макдэвида: «Противостояние мечты для НХЛ. Два лучших хоккеиста лиги, два самых быстрых игрока, два наиболее техничных парня»

Эрик Джонсон высказался перед индивидуальным матчапом Нэтана Маккиннона и Коннора Макдэвида.
«Колорадо» и «Эдмонтон» встретятся в финале Западной конференции. Первая игра серии состоится в ночь с 31 мая на 1 июня по московскому времени.
«Уверен, что это противостояние мечты, которое хотела НХЛ, верно? В Западной конференции точно.
Два лучших хоккеиста лиги. Два самых быстрых игрока. Два наиболее техничных парня.
Это прекрасно для хоккея. Прекрасно для болельщиков. Прекрасно для команд», – сказал защитник «Эвеланш».
Маккиннон против Макдэвида в финале Запада – начало новой эры. Новые суперзвезды наконец-то сражаются за кубок