Джонсон про Маккиннона и Макдэвида: «Противостояние мечты для НХЛ. Два лучших хоккеиста лиги, два самых быстрых игрока, два наиболее техничных парня»

Эрик Джонсон высказался перед индивидуальным матчапом и .

и встретятся в финале Западной конференции. Первая игра серии состоится в ночь с 31 мая на 1 июня по московскому времени.

«Уверен, что это противостояние мечты, которое хотела , верно? В Западной конференции точно.

Два лучших хоккеиста лиги. Два самых быстрых игрока. Два наиболее техничных парня.

Это прекрасно для хоккея. Прекрасно для болельщиков. Прекрасно для команд», – сказал защитник «Эвеланш».

Маккиннон против Макдэвида в финале Запада – начало новой эры. Новые суперзвезды наконец-то сражаются за кубок