Сакик о серии «Колорадо» и «Эдмонтона»: «Фанаты хоккея насладятся. Лучшие против лучших. Будет семь матчей»

поделился ожиданиями перед серией между и «Эдмонтоном».

В составе «Эвеланш» выступает , за «Ойлерс» – играет .

«Эти хоккеисты находятся в центре средств массовой информации. Сейчас мы увидим их здесь, в этом раунде плей-офф. Это будет захватывающе.

У «Эдмонтона» есть несколько игроков мирового уровня, их два хоккеиста – лучшие в хоккее. Но и у нас есть то же самое. Кроме того, у команд отличная глубина состава.

Поэтому для ... Если вы фанат хоккея, то вы насладитесь этой серией. Лучшие против лучших. Это будет серия из семи матчей», – сказал генеральный менеджер «Колорадо».

Первая игра серии состоится в ночь с 31 мая на 1 июня по московскому времени.

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