Никита Щитов: «Радулов будет главной звездой в КХЛ, у нас нет игроков такого уровня. Но я бы хотел, чтобы он остался в лучшей лиге мира»

Никита Щитов считает, что Александр Радулов будет главной звездой КХЛ в случае возвращения.
– Как вы оцените игру Александра Радулова в этом сезоне?
– В этом году у него плохая статистика, сезон не удался. Возможно, это связано с какими-то жизненными обстоятельствами.
Радулов – большой мастер и я бы хотел, чтобы он остался в лучшей лиге мира. Он себя еще проявит, а спад бывает у каждого человека.
– В руководстве «Салавата Юлаева» заявили, что хотели бы видеть его в своей команде.
– Насколько я знаю, Радулова в Уфе не будет. Но на сто процентов точно сказать не могу. Более реально, что если он вернется в Россию, то перейдет в «Ак Барс».
– Его возможное возвращение будет большим событием для КХЛ?
– Если игрок такого масштаба, как Радулов, вернется в Россию, то это будет здорово.
Он будет главной звездой КХЛ, потому что хоккеистов такого уровня у нас нет. Когда Радулов играл здесь, то было очень интересно наблюдать за ним со стороны.
Некоторые игроки, которые считаются звездами по меркам КХЛ, могут не настроиться на команду-аутсайдера. А Радулов настраивался на любого соперника.
У него всегда горели глаза, он в каждом матче отдавался до конца. Игрок такого калибра – огромный плюс для КХЛ, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.