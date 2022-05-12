Никита Щитов: «Радулов будет главной звездой в КХЛ, у нас нет игроков такого уровня. Но я бы хотел, чтобы он остался в лучшей лиге мира»

считает, что Александр Радулов будет главной звездой КХЛ в случае возвращения.

– Как вы оцените игру в этом сезоне?

– В этом году у него плохая статистика, сезон не удался. Возможно, это связано с какими-то жизненными обстоятельствами.

Радулов – большой мастер и я бы хотел, чтобы он остался в лучшей лиге мира. Он себя еще проявит, а спад бывает у каждого человека.

– В руководстве заявили, что хотели бы видеть его в своей команде.

– Насколько я знаю, Радулова в Уфе не будет. Но на сто процентов точно сказать не могу. Более реально, что если он вернется в Россию, то перейдет в .

– Его возможное возвращение будет большим событием для КХЛ?

– Если игрок такого масштаба, как Радулов, вернется в Россию, то это будет здорово.

Он будет главной звездой КХЛ, потому что хоккеистов такого уровня у нас нет. Когда Радулов играл здесь, то было очень интересно наблюдать за ним со стороны.

Некоторые игроки, которые считаются звездами по меркам КХЛ, могут не настроиться на команду-аутсайдера. А Радулов настраивался на любого соперника.

У него всегда горели глаза, он в каждом матче отдавался до конца. Игрок такого калибра – огромный плюс для КХЛ, – сказал бывший защитник клубов .