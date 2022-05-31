Во сколько матчи Колорадо — Эдмонтон финал Западной конференции НХЛ 2022, время начала прямых трансляций

Болельщики «Колорадо Эвеланш» уже больше 20 лет ждут от своей команды завоевания третьего Кубка Стэнли. Каждый год «Лавины» вселяют надежду, и потом эта надежда рушится. На этот раз у них есть все предпосылки, чтобы выйти в финал Кубка, но на пути стоят «Эдмонтон Ойлерз», которым по сути нечего терять. Мало, кто ожидал, что «Нефтяники» смогут пройти в полуфинале конференции «Калгари Флэймз», но Коннор Макдэвид показал себя настоящим лидером команды. Теперь новый вызов, и соперник более сильный. Как знать, может мы сможем увидеть нечто подобное 80-м годам прошлого века, когда «Эдмонтон Ойлерз» пять раз брали Кубок Стэнли. Перед вами расписание матчей этого интригующего противостояния.

Время начала матчей Колорадо – Эдмонтон

1 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

3 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

5 июня, 03:00. Роджерс Плэйс, Эдмонтон. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

7 июня, 03.00. Роджерс Плэйс, Эдмонтон. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

9 июня, TBA*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

11 июня, TBA*. Роджерс Плэйс, Эдмонтон. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»

13 июня, TBA*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

* — в случае необходимости