Во сколько матчи Колорадо — Эдмонтон финал Западной конференции НХЛ 2022, время начала прямых трансляций

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Хоккей

Болельщики «Колорадо Эвеланш» уже больше 20 лет ждут от своей команды завоевания третьего Кубка Стэнли. Каждый год «Лавины» вселяют надежду, и потом эта надежда рушится. На этот раз у них есть все предпосылки, чтобы выйти в финал Кубка, но на пути стоят «Эдмонтон Ойлерз», которым по сути нечего терять. Мало, кто ожидал, что «Нефтяники» смогут пройти в полуфинале конференции «Калгари Флэймз», но Коннор Макдэвид показал себя настоящим лидером команды. Теперь новый вызов, и соперник более сильный. Как знать, может мы сможем увидеть нечто подобное 80-м годам прошлого века, когда «Эдмонтон Ойлерз» пять раз брали Кубок Стэнли. Перед вами расписание матчей этого интригующего противостояния.

 Время начала матчей Колорадо – Эдмонтон

  • 1 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • 3 июня, 03:00. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • 5 июня, 03:00. Роджерс Плэйс, Эдмонтон. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
  • 7 июня, 03.00. Роджерс Плэйс, Эдмонтон. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
  • 9 июня, TBA*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»
  • 11 июня, TBA*. Роджерс Плэйс, Эдмонтон. «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш»
  • 13 июня, TBA*. Болл Арена, Денвер. «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз»

* — в случае необходимости

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