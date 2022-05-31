Юрий Карандин: «ИИХФ начинает напоминать шарашкину контору. Европейский хоккей деградирует»

Юрий Карандин заявил, что и европейский хоккей сейчас деградируют.

– Как объясните такой домашний арбитраж в финале ЧМ по хоккею 2022?

– Не говорил бы о домашнем арбитраже, вспомните, как жестко в Москве-2016 судили сборную России в ключевом матче как раз с финнами.

Очевидно, что у Финляндии все последние годы очень крепкие позиции в судейском комитете ИИХФ. Как видим, с приходом на пост президента Люка Тардифа вообще начался беспредел.

Откровенно говоря, финальный матч лично мне напомнил плей-офф КХЛ, где невидимая рука арбитров в похожем стиле появлялась именно в решающие моменты – и в финале «Металлург» – ЦСКА, и в полуфинальной армейской серии.

Другое дело, что в КХЛ есть большие штрафы за критику судейства, а Тардиф до этого еще не додумался. Поэтому финал в Хельсинки и привел к такому скандалу в прессе – в отличие от плей-офф КХЛ.

– Что дальше?

– По большому счету из-за такого финала в руководстве ИИХФ должны полететь головы. На месте канадцев и американцев добивался бы пожизненной дисквалификации [шведского судьи] Норда. Ну и после такого отношения США и Канада просто обязаны не принять финнов и шведов в НАТО (смеется).

Если же серьезно, то ИИХФ начинает напоминать шарашкину контору. Санкции к России и Белоруссии, провал с судейством – все это показатели работы организации. Европейский хоккей деградирует, – сказал бывший советский арбитр.