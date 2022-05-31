Юрий Карандин: «ИИХФ начинает напоминать шарашкину контору. Европейский хоккей деградирует»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею судьи Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Юрий Карандин Люк Тардиф Хоккей

Юрий Карандин заявил, что ИИХФ и европейский хоккей сейчас деградируют. 

– Как объясните такой домашний арбитраж в финале ЧМ по хоккею 2022?

– Не говорил бы о домашнем арбитраже, вспомните, как жестко в Москве-2016 судили сборную России в ключевом матче как раз с финнами.

Очевидно, что у Финляндии все последние годы очень крепкие позиции в судейском комитете ИИХФ. Как видим, с приходом на пост президента Люка Тардифа вообще начался беспредел. 

Откровенно говоря, финальный матч лично мне напомнил плей-офф КХЛ, где невидимая рука арбитров в похожем стиле появлялась именно в решающие моменты – и в финале «Металлург» – ЦСКА, и в полуфинальной армейской серии.

Другое дело, что в КХЛ есть большие штрафы за критику судейства, а Тардиф до этого еще не додумался. Поэтому финал в Хельсинки и привел к такому скандалу в прессе – в отличие от плей-офф КХЛ.

– Что дальше?

– По большому счету из-за такого финала в руководстве ИИХФ должны полететь головы. На месте канадцев и американцев добивался бы пожизненной дисквалификации [шведского судьи] Норда. Ну и после такого отношения США и Канада просто обязаны не принять финнов и шведов в НАТО (смеется). 

Если же серьезно, то ИИХФ начинает напоминать шарашкину контору. Санкции к России и Белоруссии, провал с судейством – все это показатели работы организации. Европейский хоккей деградирует, – сказал бывший советский арбитр. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные