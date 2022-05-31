Свечников получил 7 малых штрафов в 14 матчах плей-офф – больше всех в «Каролине»

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Андрей Свечников получил 7 малых штрафов в 14 матчах плей-офф – больше всех в «Каролине».

Россиянин занял 2-е место в команде по общему количеству штрафного времени (14 минут), уступив форварду Стивену Лоренцу (17). 

При этом по числу малых штрафов (7) Свечников опередил всех, в том числе защитников Энтони Деанджело и Брендана Смита (по 6). 

В 14 матчах плей-офф в активе россиянина 5 (4+1) очков. 

Отметим, что в регулярном чемпионате у него тоже оказалось больше всех малых штрафов в «Харрикейнс» (37). Второе место разделили форвард Винсент Трочек и защитник Йэн Коул (по 29). 

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