Игорь Кравчук: «Интерес к ЧМ по хоккею 2022 в Северной Америке минимальный»

сообщил, что в Северной Америке интерес к ЧМ по хоккею минимальный.

– Как из Северной Америки смотрелся чемпионат мира в Финляндии?

– К сожалению, несмотря на выход Канады в финал, интерес к чемпионату мира здесь минимальный, трансляций из Хельсинки нет. Это связано в том числе с тем, что плей-офф НХЛ получается очень зрелищным, много сюрпризов.

– Что для себя через океан отметили на мировом первенстве?

– В НХЛ всегда незаметны судьи, а вот на чемпионате мира они, судя по прессе, стали одними из главных действующих лиц.

Другой момент – тактические особенности. В Европе по-прежнему много оборонительного хоккея, здесь же его нет. Практически все команды бегут вперед, ищут счастья в атаке. Да, порой здесь много простой, вертикальной игры, нахрапа, но он умножен на великолепное исполнительское мастерство лидеров команд.

Вот эта разница в стилях бросается в глаза, – сказал двукратный олимпийский чемпион, который сейчас проживает в Монреале.