Финляндия выиграла 2 из 3 последних ЧМ по хоккею. В одном – проиграла в финале

победила на домашнем чемпионате мира по хоккею.

Финская команда под руководством обыграла сборную Канады со счетом 4:3 в овертайме.

Победную шайбу на 7-й минуте дополнительного времени в большинстве забросил бывший нападающий «Салавата Юлаева» .

Финляндия выиграла два из трех последних чемпионатов мира. Сборная ранее также победила на ЧМ-2019, где обыграла Канаду.

На ЧМ-2021 финская команда дошла до финала турнира, но проиграла Канаде. ЧМ-2020 не состоялся из-за коронавируса.