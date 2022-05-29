Финляндия выиграла 2 из 3 последних ЧМ по хоккею. В одном – проиграла в финале

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Сакари Маннинен Хоккей

Сборная Финляндия победила на домашнем чемпионате мира по хоккею.

Финская команда под руководством Юкки Ялонена обыграла сборную Канады со счетом 4:3 в овертайме.

Победную шайбу на 7-й минуте дополнительного времени в большинстве забросил бывший нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.

Финляндия выиграла два из трех последних чемпионатов мира. Сборная ранее также победила на ЧМ-2019, где обыграла Канаду.

На ЧМ-2021 финская команда дошла до финала турнира, но проиграла Канаде. ЧМ-2020 не состоялся из-за коронавируса.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные