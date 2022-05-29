Жерар Галлан: «Шестеркин – выдающийся вратарь. Он был таким весь год»

Тренер «Рейнджерс» высказался о результативной игре вратаря .

В шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:2, 3-3) российский голкипер дважды ассистировал партнерам.

«Очевидно, он очень хорош. Он сделал несколько действительно ключевых сэйвов, и две результативные передачи были очень важны.

Я думаю, он пытался сделать третью в третьем периоде, когда отдал пас через середину.

Он выдающийся. Он был таким весь год», – сказал .

Шестеркин для «Рейнджерс» больше, чем вратарь. Он помогает команде в деталях, о которых другие просто не думают

Шестеркин – просто машина: 37 сэйвов и 2 голевые передачи (а еще штраф схватил)! У «Рейнджерс» и «Каролины» будет 7-й матч