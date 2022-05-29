Шестеркин о двух передачах: «Ребята сами все сделали. Я просто оставлял им шайбу»

высказался о своей результативной игре.

Российский вратарь дважды ассистировал партнерам в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:2, 3-3).

Это был 5-й случай в истории плей-офф НХЛ.

– У вас сегодня был неординарный матч. 37 сэйвов, 2 передачи, штраф. Необычный вечер для вратаря. Какие у вас мысли?

– Сегодня была очень важная игра. Нужно было обязательно побеждать, что мы и сделали. Провели хороший матч.

Насчет двух передач – ребята сами все сделали. Я просто оставлял им шайбу.

Насчет двух минут штрафа – немного погорячился. Хотел выйти за ворота и остановить шайбу. Понял, что не получается, поехал обратно и как бы столкнулся с игроком.

Думаю, он завалился только потому, что был меньше меня. Был бы большой парень – ничего бы не произошло, – сказал Шестеркин.