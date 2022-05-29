Вячеслав Фетисов: «Шестеркин – красавец, безусловно претендует на MVP сезона»

оценил игру вратаря «Рейнджерс» в плей-офф .

В шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:2, 3-3) российский голкипер дважды ассистировал партнерам.

«Смотрите, как наши ребята из НХЛ преобразовываются, большие молодцы! Все российские игроки, выступающие в Америке, радуют глаз. Шестеркин – красавец, безусловно претендует на MVP сезона, замечательно показывает себя!

Он нашел баланс, в его действиях чувствуется уверенность и спокойствие. В Нью-Йорке играть не так уж и просто. Молодец, так держать! Желаю ему и его команде удачи в решающем матче серии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Шестеркин – просто машина: 37 сэйвов и 2 голевые передачи (а еще штраф схватил)! У «Рейнджерс» и «Каролины» будет 7-й матч

Шестеркин для «Рейнджерс» больше, чем вратарь. Он помогает команде в деталях, о которых другие просто не думают