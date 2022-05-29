Панарин о голевых передачах Шестеркина: «Осталось начать забивать»

высказался о результативной игре вратаря .

В шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:2, 3-3) российский голкипер дважды ассистировал партнерам (это 5-й случай в истории плей-офф НХЛ).

– Игорь сегодня выложился, участвовал практически как полевой игрок. Как это помогает команде?

– Всегда отлично иметь такого вратаря, который в принципе... (улыбается). Осталось начать забивать, – сказал нападающий клуба из Нью-Йорка.

Панарин пошутил над Шестеркиным: «Еще бы забивать умел, а так ему цена – 1,5 миллиона пока»