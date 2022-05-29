Светлов о ЧМ по хоккею 2022: «Канада и США разбивают своей агрессией. Европе, включая наш хоккей, нужно делать выводы»

считает, что атакующий хоккей помогает сборным Канады и США на ЧМ.

– За счет чего североамериканцы дают результат?

– Бросается в глаза, что сборные Канады и США играют активно и агрессивно, как принято говорить, первым номером. Это идет от , где в моде атакующий хоккей.

На контрасте посмотрите на многие европейские сборные. Например, чехи собирались в полуфинале пересидеть Канаду в обороне – и получите 1:6. В четвертьфинале свернулись в защите шведы – и с 3:0 умудрились канадцам уступить.

Та же история – с открытием кругового турнира швейцарцами. В четвертьфинале они захотели сыграть со сборной США в тактический хоккей – и закономерно уступили 0:3.

– Какие выводы?

– Мы видим, что тот осторожный хоккей, в который практически все сборные играли на Олимпиаде в Пекине, не приносит успеха в борьбе с энхаэловскими сборными. Канада и США, разбивая своей агрессией европейские команды, это доказывают. Европе, включая наш хоккей, нужно делать выводы.

– А как же финны?

– Да, у них есть определенная стабильность, они – чемпионы в прагматичном хоккее, что мы увидели и в Пекине. Финляндия в последние годы стала лидером европейского хоккея.

Но американцы в полуфинале показали слабые места финнов. В некоторых эпизодах США удавалось навязать сопернику агрессивный хоккей и взламывать его оборону. Финнам было тяжелее, чем в финале последней Олимпиады, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.