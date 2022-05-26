Толчинский о матче против Овечкина: «Думаю, сейчас подъедет, что-нибудь скажет, типа: «Молодчик русский». А он черенком клюшки в ребро воткнул»

поделился историей про .

– Вопрос из итогового блица. Оказавшись перед Овечкиным, что ты ему скажешь?

– Пытаюсь вспомнить, что я ему сказал. Была с Овечкиным история, когда он меня вообще почему-то на льду не прощал.

– Фигачил в каждой смене тебя?

– Да, причем у меня первый матч был, товарищеский матч, за «Каролину». Мы играем против . Мне лет 20, наверное.

Я всю разминку что-то смотрю за Овечкиным, он там с Кузей ( ) накидывает, на щелчки, я думаю: блин, топ, сейчас против Овечкина сыграю. Ну и все, выхожу на смену, как раз против него – он левый, я тогда правый. В центральной зоне вбрасывание.

И мы что-то взглядами переглядываемся, думаю, сейчас подъедет, что-нибудь скажет, типа: «Молодчик русский».

А он просто берет, черенком клюшки просто в ребро воткнул. Все, я на смену. Следующую пропустил. Еще потом в овертайме пытался что-то меня еще на колено поймать.

Вот я его спросил: «Саша, зачем ты так?». А он: «Да ладно» – но не помню точно, что он сказал. Он не помнит этого момента явно, это я все в красках рассказывал, – сказал нападающий в программе «Скользкий лед».

«Думал, Овечкин подъедет, скажет: «Молодчик, русский». А он мне в ребро клюшку воткнул». Толчинский – об игре в линзах, гитаре и «Что? Где? Когда?»