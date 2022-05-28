Умер заслуженный тренер СССР Юрий Морозов. Ему было 84 года

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Скончался заслуженный тренер СССР Юрий Морозов.

Он ушел из жизни 26 мая в возрасте 84 лет, сообщает ФХР

«Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. В 1956-73 годах он выступал за «Химик», а по окончании карьеры игрока стал тренером, возглавлял родной клуб (1975-82), горьковское «Торпедо» (1983-85) и молодежную сборную страны, которая под его руководством трижды выигрывала чемпионаты мира (1974, 1975, 1980).

Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича», – говорится на сайте ФХР.

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