«Это просто хамство. С какой стати? ИИХФ полностью зависит от политических структур Запада». Майоров о недопуске России на ЧМ по хоккею 2023

назвал хамством недопуск России на ЧМ по хоккею 2023.

Вчера такое решение принял конгресс ИИХФ. Ранее у России было отозвано право проведения турнира. Вместо Санкт-Петербурга его примут Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).

– Это просто хамство. С какой стати? Может, нас тогда вообще исключат из членов ИИХФ?

– Об этом речь пока не идет. Как вы думаете, ИИХФ может изменить свое решение об участии сборной России в следующем чемпионате мира?

– Вполне возможно, что этот запрет будет снят в течении года. Ведь ИИХФ сейчас демонстрирует, что она полностью зависит от политических структур Запада. В федерации хоккея высказывают не собственное мнение, а подстраиваются под то, что диктуют правители западных стран.

Если ситуация на Украине изменится и мир начнет жить нормальной жизнью, дисквалификацию с нас сразу снимут. Но хамство в том, что ИИХФ так показательно поспешила исключить наши сборные и из числа участников следующего чемпионата мира. Ни одна спортивная федерация так себя не ведет.

– Может это связано с тем, что чемпионат мира вновь пройдет в Финляндии и Риге?

– У финнов инфраструктура нормальная. А вот проводить соревнование такого уровня на маленьком каточке в Риге – не лучший вариант. Но, видимо, ИИХФ он устраивает, – сказал бывший капитан сборной СССР.