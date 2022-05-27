Жафяров о СКА: «Классная арена и хорошая база, крепкий коллектив и профессиональный штаб. Рад присоединиться к команде, которая ставит максимальные задачи»

высказался о переходе в .

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, руководство, тренеров, партнеров и весь клуб «Торпедо» за четыре года, которые я провел в Нижнем Новгороде. Искренне желаю команде удачи в новом сезоне.

Для меня пришло время двигаться дальше. Переход в СКА – новый и очень серьезный этап. Рад присоединиться к команде, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи.

Знаю, что в Петербурге классная арена и хорошая база, крепкий коллектив и профессиональный тренерский штаб. С нетерпением жду первых сборов и матчей. Постараюсь показать свой лучший хоккей и сделаю все, чтобы помочь команде добиться самых высоких результатов», – заявил нападающий.

Со статистикой игрока в можно ознакомиться здесь.