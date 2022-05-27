Жафяров попрощался с «Торпедо» и болельщиками команды. Он провел в ней 4 сезона

попрощался с и болельщиками команды.

«Долго не мог собраться и написать эти слова...

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить хоккейный клуб «Торпедо» за время, которое мне посчастливилось провести в нем! «Торпедо» – это клуб с душой!

Я очень горд, что в моей карьере были эти 4 незабываемых сезона. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, руководство, персонал, тренерский штаб и партнеров по команде за это время!

Отдельная благодарность Болельщикам (так в оригинале – прим. Sports.ru), которые всегда были с нами и поддерживали нас в каждой игре! Спасибо всем вам! Вы навсегда в моем сердце! ...Нижний Новгород называется он», – написал нападающий в соцсети.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок хочет продолжить карьеру в СКА.