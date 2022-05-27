Драйзайтль об «Эдмонтоне» в финале конференции: «Мы только на полпути, но приятно сделать шаг вперед. Растем как команда»

высказался о выходе в финал конференции.

«Ойлерс» прошли «Калгари» во втором раунде (4-1, 5:4 ОТ в пятом матче).

«Мы только на полпути, но приятно сделать шаг вперед. Приятно видеть, что мы растем как команда, как организация в целом.

Я очень горжусь ребятами. Это была тяжелая серия. – хорошая команда, с ними пришлось трудно.

Они нажимали, и нам пришлось нажимать вдвое сильнее. Отличная работа», – сказал нападающий «Ойлерс» после игры.

Драйзайтль сделал 15 передач в 5 матчах с «Калгари» и обновил рекорд НХЛ для серии плей-офф. Он обошел Гретцки и Миддлтона