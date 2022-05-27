Галлан о 2-3 в серии с «Каролиной»: «Рейнджерс» вновь прижаты к стене. В такой ситуации мы играли весьма неплохо»

остался недоволен игрой в пятом матче серии с «Каролиной».

Клуб из Нью-Йорка проиграл со счетом 1:3 (2-3 в серии), нанеся всего 17 бросков в створ ворот соперника.

«Мы были недостаточно быстры, мы были недостаточно сильны. Мы можем оправдываться тем, что они плотно играют в средней зоне и так далее, но мы сами не играли в свою игру. Сегодня мы были недостаточно конкурентоспособны.

Мы не были готовы к игре так, как должны были. Они воспользовались этим преимуществом. Дело не в том, что ребята не хотели бороться, но по какой-то причине мы выглядели уставшими.

Они проиграли две игры подряд на выезде. Мы знали, что сегодня вечером они будут стараться, будут играть быстро. Я думаю, что сегодня мы с ними не совпали в готовности.

Теперь будем готовиться к следующей игре. Мы вновь прижаты к стене. В такой ситуации мы играли весьма неплохо (клуб выиграл серию первого раунда у «Питтсбурга», уступая 1-3 – прим. Sports.ru), так что посмотрим», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.