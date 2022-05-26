Брюнетт хочет остаться главным тренером «Флориды». Генменеджер предложил не торопиться

рассчитывает остаться главным тренером «Флориды».

«Пантерс» уступили «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Я люблю эту команду. Но понимаю, что есть и сторона бизнеса. Я лишь могу контролировать то, что могу контролировать. Понимаю обе части уравнения. Но это было веселое путешествие. Я наслаждался каждой минутой», – сказал Брюнетт.

«В начале сезона я сказал, что собираюсь дождаться конца чемпионата, оценить ситуацию и принять решение. Сейчас мысли по-прежнему свежие и сырые. Нам нужно немного повременить, нужно, чтобы наши эмоции улеглись», – заявил генеральный менеджер Билл Зито.

«Кэтс» набрали 122 очка, выиграли регулярный чемпионат и получили Президентский кубок. Брюнетт вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру сезона.