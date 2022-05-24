Хоккеисты «Флориды» отдыхали в стрип-клубе ночью после поражения от «Тампы» в 3-м матче серии

Игроки «Флориды» провели ночь в стрип-клубе перед вылетом из .

«Пантерс» проиграли со счетом 1:5 в третьем матче серии второго раунда плей-офф .

Эта игра проходила днем по североамериканскому времени. Выяснилось, что в этот же день несколько хоккеистов «Флориды» в три часа ночи были замечены в стрип-клубе, об этом сообщили радиоведущие The Pat and Aaron Show.

Четвертая игра прошла уже на следующий день вечером, «Кэтс» уступили 0:2 и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв серию всухую 0-4.

Главный тренер команды , комментируя ситуацию, попросил проверять источники, тем самым опровергнув эти данные.

«Брюнетт хочет проверить источники. Без проблем. Я сверился со своими источниками в стрип-клубах, которые являются лучшими в индустрии. Сообщение радиоведущих соответствует действительности», – написал журналист Энди Слэйтер.

забросила всего три шайбы в четырех играх серии с «Тампой».

Разгром «Флориды» доказывает, что регулярка и плей-офф – разные виды спорта. Накопленная статистика не поможет с конкретным соперником