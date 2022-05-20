Завгородний уйдет из системы «Калгари» и подпишет контракт с «Сочи» на два года

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Дмитрий Завгородний возвращается в КХЛ.

21-летний нападающий покинет систему «Калгари» и продолжит карьеру в «Сочи».

Соглашение игрока с южанами будет рассчитано на два года.

По ходу минувшего сезона Завгородний уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Он набрал 3 (0+3) очка в 10 матчах при среднем игровом времени 18:25.

После того, как у сочинцев завершился чемпионат, хоккеист вернулся в Северную Америку, где продолжил выступления за «Стоктон». В общей сложности в команде АХЛ он набрал 1 (0+1) балл в 12 играх в прошедшем сезоне.

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