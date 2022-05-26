Максим Марушев: «В КХЛ 8 топовых команд более мастеровиты на фоне остальных, а в АХЛ высокий общий уровень – напоминает НХЛ, лигу равных возможностей»

сравнил две лиги – и .

– Какие главные отличия между АХЛ и КХЛ?

– Думаю, скорости в АХЛ не намного, но выше, чем в КХЛ. Также здесь гораздо больше силовой борьбы.

Если брать КХЛ в целом видно, что где-то восемь топовых команд более мастеровиты на фоне остальных. А в АХЛ высокий общий уровень, поэтому здесь, наверное, общий уровень равен среднему уровню КХЛ.

– В АХЛ нет такого расслоения, как в КХЛ?

– Да, здесь такой чемпионат, что все практически равны по силе и каждый может обыграть каждого.

Тут настрой такой: все ребята выходят биться, все хотят попасть в НХЛ. В целом это напоминает , то есть лигу равных возможностей.

– АХЛ – это автобусная лига в плане перемещений между городами?

– На дальние расстояния мы летаем, но обычными рейсами. А если играем поближе, то едем на автобусе, например, в Сан-Диего или Лос-Анджелес.

Самое долгое время в дороге – часов пять-шесть. Если поездка больше шести-семи часов, то используем самолет, – сказал нападающий системы .