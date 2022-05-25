Марушев о жизни в США: «Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах»

Нападающий системы «Вегаса» Максим Марушев рассказал о жизни в США.
– В Северной Америке принято улыбаться, нести позитив. Вы как-то изменились в этом плане?
– У них такое есть, да. Я? Может быть, да. Но со стороны виднее, сам я этого не замечаю, если честно.
– Как ваша жизнь вне льда?
– В США достаточно всяких удобных вещей и мелочей для комфортной жизни. Кажется, многое у них устроено так, что жизнь идет как-то ровно и спокойно.
Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах.
– Как у вас в плане вождения?
– Нормально. Клуб не предоставляет автомобиль, сами арендуем одну машину на двоих с Миромановым.
– Как с водительскими правами?
– Все в порядке. Сначала ездил по международным, потом получил североамериканскую лицензию.
– В гольф успели основательно поиграть?
– Да, это было в начале сезона. Классные ощущения, мне очень понравилось. В Америке много полей для гольфа, и, как мне кажется, это классное развлечение, очень доступное для любого человека. Увлекательная, интересная игра.
– На каком уровне ваш английский язык в данный момент?
– Думаю, неплохо добавил, уже многое понимаю и начинаю все увереннее выражать свои мысли. Год уже здесь пожил и понимаю речь. Разбираюсь на сто процентов лучше, чем когда приехал, – сказал Марушев с улыбкой.