Марушев о жизни в США: «Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах»

Нападающий системы рассказал о жизни в США.

– В Северной Америке принято улыбаться, нести позитив. Вы как-то изменились в этом плане?

– У них такое есть, да. Я? Может быть, да. Но со стороны виднее, сам я этого не замечаю, если честно.

– Как ваша жизнь вне льда?

– В США достаточно всяких удобных вещей и мелочей для комфортной жизни. Кажется, многое у них устроено так, что жизнь идет как-то ровно и спокойно.

Магазины на любой вкус, везде парковки, а не как в России, где негде парковаться и машины оставляют на дорогах.

– Как у вас в плане вождения?

– Нормально. Клуб не предоставляет автомобиль, сами арендуем одну машину на двоих с Миромановым.

– Как с водительскими правами?

– Все в порядке. Сначала ездил по международным, потом получил североамериканскую лицензию.

– В гольф успели основательно поиграть?

– Да, это было в начале сезона. Классные ощущения, мне очень понравилось. В Америке много полей для гольфа, и, как мне кажется, это классное развлечение, очень доступное для любого человека. Увлекательная, интересная игра.

– На каком уровне ваш английский язык в данный момент?

– Думаю, неплохо добавил, уже многое понимаю и начинаю все увереннее выражать свои мысли. Год уже здесь пожил и понимаю речь. Разбираюсь на сто процентов лучше, чем когда приехал, – сказал Марушев с улыбкой.