Марушев о медицине в АХЛ: «У них там все замудренно: больше бюрократии, в России с этим попроще»

Максим Марушев считает, что травма помешала ему выступить лучше в сезоне-2021/22.

– Как оцените свой первый полный сезон в АХЛ?

– Не скажу, что сезон провел однозначно хорошо, но считаю, что он был неплохим. Конечно, хотелось бы улучшить свою статистику, но в любом случае шаг вперед в некоторых аспектах игры я сделал.

– Что помешало выступить лучше?

– Травма, которую получил в декабре. До этого был хороший старт, я регулярно набирал очки, но после повреждения все пошло как-то наперекосяк. Поэтому концовка получилась такой смазанной.

– Что за травма?

– Травмировал запястье, ничего особенного, обычное повреждение для хоккеиста. Просто сильный ушиб: сам пошел в стык, неудачно поставил руку. Сейчас уже восстановился, все нормально.

– Как там в плане медицины, все идеально?

– Сложный вопрос (улыбается). Здесь никто за тобой не бегает, так скажем.

– В России есть медицинский штаб.

– Об этом и говорю. У нас в команде есть только терапевт. К нему подходишь и рассказываешь о проблеме, а он дальше принимает решение и созванивается со специальным доктором, и тот уже назначает лечение. Сам же он может дать какие-то простые препараты, например, при расстройстве желудка. В этом плане все организовано, и агенту звонить не требуется. Но у них там все замудренно: больше бюрократии, в России с этим попроще, – сказал нападающий системы «Вегаса».