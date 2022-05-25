Максим Марушев: «Еда в Америке калорийнее, чем в России. Прибавил 3-4 килограмма»

рассказал, что еда в Америке калорийнее, чем в России.

– Как у вас с весом? Добавили в мышечной массе?

– Сама по себе еда в Америке калорийнее, чем в России, поэтому прибавил где-то три-четыре килограмма.

– Какие-то новые пищевые привычки приобрели? Какие добавки употребляете?

– В целом нет, конечно, стараюсь отказываться от сладкого, пью больше воды. Из добавок использую спортивное питание, креатин, пью изотоник.

– Как часто вас взвешивают? Какие требования по проценту жира в организме?

– Взвешивают по приезду, а по ходу сезона – раза два-три. По проценту жира требования, может, 9, 10, 11, примерно такая норма плюс-минус, – сказал нападающий системы .