Максим Марушев: «Еда в Америке калорийнее, чем в России. Прибавил 3-4 килограмма»

Максим Марушев рассказал, что еда в Америке калорийнее, чем в России.
– Как у вас с весом? Добавили в мышечной массе?
– Сама по себе еда в Америке калорийнее, чем в России, поэтому прибавил где-то три-четыре килограмма.
– Какие-то новые пищевые привычки приобрели? Какие добавки употребляете?
– В целом нет, конечно, стараюсь отказываться от сладкого, пью больше воды. Из добавок использую спортивное питание, креатин, пью изотоник.
– Как часто вас взвешивают? Какие требования по проценту жира в организме?
– Взвешивают по приезду, а по ходу сезона – раза два-три. По проценту жира требования, может, 9, 10, 11, примерно такая норма плюс-минус, – сказал нападающий системы «Вегаса».