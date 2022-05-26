Канада выиграла в овертаймах 4 четвертьфинала подряд на ЧМ по хоккею, 3 из них – с камбэком в 3-м периоде

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная Швеции по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Райан О′Райлли Марк Стоун Эндрю Манджипани Хоккей

Канада выиграла в овертаймах четыре четвертьфинала подряд на ЧМ по хоккею.

Сборная Канады одержала победу над командой Швеции (4:3 ОТ) в 1/4 финала на ЧМ-2022, уступая перед третьим периодом со счетом 0:3.

Канадцы успешно отыгрывались в третьем периоде в трех из четырех последних четвертьфиналов. В 2019 году Россия сама перевела матч с Канадой в овертайм, но уступила в нем.

Статистика трех предыдущих четвертьфинальных игр:

2018 год, четвертьфинал против России: канадцы выиграли 5:4, в овертайме победный гол забил Райан О′Райлли.

2019 год, четвертьфинал против Швейцарии: канадцы отыгрались за секунду до конца 3-го периода, а в овертайме выиграли за счет гола Марка Стоуна.

2021 год, четвертьфинал против России: канадцы проигрывали 0:1, сравняли счет в 3-м периоде, в овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджипани.

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