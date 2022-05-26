«Флорида» изучала варианты обмена Бобровского (Эллиотт Фридман)

изучала варианты обмена Сергея Бобровского.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я не думаю, что Бобровский был причиной их поражения. Интересно, как организация относится к нему? Статистически в плей-офф его показатели не были отличными. Но я думаю, обвинять его, когда вы забили всего три гола [за серию], это безумие.

Я подозреваю, что они изо всех сил пытались обменять его в этом году или, по крайней мере, заложить основу для этого.

Я не знаю, возможно ли это, но я слышал, что они действительно работали над этим, они действительно пытались узнать, возможно ли это», – сказал Фридман.

«Пантерс» уступили «Тампе» (0-4) во втором раунде Кубка Стэнли-2022.

Срок соглашения Бобровского с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.