«Флорида» изучала варианты обмена Бобровского (Эллиотт Фридман)

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«Флорида» изучала варианты обмена Сергея Бобровского.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я не думаю, что Бобровский был причиной их поражения. Интересно, как организация относится к нему? Статистически в плей-офф его показатели не были отличными. Но я думаю, обвинять его, когда вы забили всего три гола [за серию], это безумие.

Я подозреваю, что они изо всех сил пытались обменять его в этом году или, по крайней мере, заложить основу для этого.

Я не знаю, возможно ли это, но я слышал, что они действительно работали над этим, они действительно пытались узнать, возможно ли это», – сказал Фридман.

«Пантерс» уступили «Тампе» (0-4) во втором раунде Кубка Стэнли-2022.

Срок соглашения Бобровского с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

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