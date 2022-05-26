Представители России не присутствуют на конгрессе ИИХФ

В финском Тампере проходит ежегодный конгресс ИИХФ.

Как сообщает ТАСС, представители России, в том числе член совета ИИХФ Павел Буре, не присутствуют на мероприятии.

Напомним, сборные России и Беларуси не выступают на чемпионате мира, который проходит в Финляндии. Команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

Россия также лишилась права на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.

Тардиф о конгрессе ИИХФ: «Вопроса лишения России членства нет в повестке. Другие решения будут обсуждаться»

В ИИХФ не будут обсуждать статус контрактов иностранных игроков с клубами КХЛ: «Контракт есть контракт. Не имеет значения, о каких хоккеистах идет речь»