Тардиф о конгрессе ИИХФ: «Вопроса лишения России членства нет в повестке. Другие решения будут обсуждаться»

Президент ИИХФ заявил, что вопрос о лишении России членства в организации сейчас не стоит.

Ежегодный конгресс международной федерации хоккея пройдет в финском Тампере во время чемпионата мира с 26 по 29 мая.

«Вопроса лишения России членства ИИХФ нет в повестке. В то же время будут обсуждаться другие решения по России и Беларуси», – сказал Люк Тардиф.

Ранее сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

Россия также лишилась права на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.