Экс-форвард «Айлендерс» и «Детройта» Нильсен завершил карьеру. Он провел 925 матчей в НХЛ

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Хоккеист Франс Нильсен завершил объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом стало известно после того, как 38-летний нападающий завершил выступления со сборной Дании на ЧМ-2022. Команда не вышла в плей-офф турнира.

Нильсен выступал в НХЛ за «Айлендерс» и «Детройт», проведя в общей сложности 925 матчей в регулярных чемпионатах.

Датчанин записал на свой счет 473 (167+306) очка. В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл 24 игры и набрал 9 (4+5) баллов.

В прошедшем сезоне Нильсен выступал за «Айсбэрен» и стал чемпионом Германии.

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