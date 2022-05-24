Экс-форвард «Айлендерс» и «Детройта» Нильсен завершил карьеру. Он провел 925 матчей в НХЛ

Хоккеист Франс Нильсен завершил объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом стало известно после того, как 38-летний нападающий завершил выступления со сборной Дании на ЧМ-2022. Команда не вышла в плей-офф турнира.

Нильсен выступал в за и , проведя в общей сложности 925 матчей в регулярных чемпионатах.

Датчанин записал на свой счет 473 (167+306) очка. В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл 24 игры и набрал 9 (4+5) баллов.

В прошедшем сезоне Нильсен выступал за и стал чемпионом Германии.