Где смотреть матч Германия — Чехия ¼ ЧМ по хоккею: во сколько начало прямой трансляции 26 мая

Сборная Германии показала себя в группе А очень организованной командой и смогла опередить канадцев. Однако и команда Чехии досрочно решила задачу по выходу в четвертьфинал. В группе В шведы и финны были объективно сильнее, всех остальных чешские хоккеисты опередили. Матч между Германией и Чехией пройдет а Ледовом дворце в Хельсинки, начало в 16:20 по московскому времени.

¼ финала. Ледовый дворец, Хельсинки. Германия — Чехия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ» или «Матч! Страна»

Итоги группового этапа ЧМ по хоккею 2022, кто вышел из групп в плей-офф