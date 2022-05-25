Где смотреть матч Германия — Чехия ¼ ЧМ по хоккею: во сколько начало прямой трансляции 26 мая

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Сборная Германии показала себя в группе А очень организованной командой и смогла опередить канадцев. Однако и команда Чехии досрочно решила задачу по выходу в четвертьфинал. В группе В шведы и финны были объективно сильнее, всех остальных чешские хоккеисты опередили. Матч между Германией и Чехией пройдет а Ледовом дворце в Хельсинки, начало в 16:20 по московскому времени.

  • ¼ финала. Ледовый дворец, Хельсинки. ГерманияЧехия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ» или «Матч! Страна»

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