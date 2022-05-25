Итоги группового этапа ЧМ по хоккею 2022, кто вышел из групп в плей-офф

На Чемпионате мира по хоккею 2022 в Финляндии завершился групповой этап. До самого последнего матча сохранялась интрига относительно распределения мест в обеих группах. По ходу турнира хватало неожиданных результатов. До заключительного седьмого тура в каждой из групп на выход в четвертьфинал претендовало по пять команд. В итоге в группе А места распределились следующим образом.

Группа А

Швейцария — 20 очков

Германия — 18

Канада — 12

Словакия — 12

Дания — 12

Франция — 5

Казахстан — 3

Италия — 1

Первые две строчки, на которых располагаются сборные Швейцарии и Германии это самый главный сюрприз. Все-таки канадцы считались безоговорочными фаворитами, но в пятом туре проиграли Швейцарии, а следом Дании. В результате их смогла обойти еще и бундесманшафт. Датчане заслужили выход в четвертьфинал, но в матче последнего тура со Словакией нашла коса на камень — разгромное поражение 1 : 7, и словаки занимают четвертую строчку. Удачно выступили французы, учитывая их попадание на первенство в последний момент. Казахстан смог обыграть Италию и спастись от вылета в низший дивизион.

Группа В

Финляндия — 19

Швеция — 18

Чехия — 13

США — 13

Латвия — 8

Австрия — 7

Норвегия — 5

Великобритания — 1

В группе В ситуация была более запутанной. В заключительный день группового этапа сборная Швеции обыграла латышей и окончательно сформировала участников плей-офф от группы. Вопрос оставался только в одном, какие места займут команды. В итоге Финляндия, обыграв Чехию смогла всех опередить и занять первое место в группе. Мало кто сомневался до начала турнира, что именно эта четверка окажется в четвертьфинале. Команды Латвии и Норвегии не смогли прыгнуть выше головы, Великобритания предсказуемо покидает высший дивизион.