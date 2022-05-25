Агент Пилко о ситуации с легионерами в КХЛ: «Иностранцы поедут, работа у нас есть»

Агент Алеша Пилко уверен, что легионеры продолжат приезжать в клубы КХЛ.
«К сожалению, на данном этапе я не готов обсуждать какую-то конкретику.
Но работа у нас есть, и иностранцы в КХЛ поедут», – сказал словенский агент, представляющий интересы многих легионеров, заключавших контракты с клубами лиги.
Ранее стало известно, что «Витязь» продлил контракт с канадским форвардом Даниэлем Одеттом.
Недавно президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в следующем сезоне лимит на легионеров в лиге не изменится – не более 5 человек в заявке на матч.