Агент Пилко о ситуации с легионерами в КХЛ: «Иностранцы поедут, работа у нас есть»

Теги переходы КХЛ Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко уверен, что легионеры продолжат приезжать в клубы КХЛ

«К сожалению, на данном этапе я не готов обсуждать какую-то конкретику.

Но работа у нас есть, и иностранцы в КХЛ поедут», – сказал словенский агент, представляющий интересы многих легионеров, заключавших контракты с клубами лиги. 

Ранее стало известно, что «Витязь» продлил контракт с канадским форвардом Даниэлем Одеттом. 

Недавно президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в следующем сезоне лимит на легионеров в лиге не изменится – не более 5 человек в заявке на матч. 

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