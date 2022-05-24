Марк Джиордано: «Торонто» близок к тому, чтобы стать настоящим контендером в НХЛ. Я на этом этапе карьеры хочу больше попыток на победу»

высказался о подписании нового контракта с .

38-летний хоккеист подписал соглашение с «Мэйпл Лифс» на два года со среднегодовым окладом 800 тысяч долларов.

«Все свелось к тому, что я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда хочу сделать как можно больше попыток победить.

На мой взгляд, будучи игроком этой команды, выходя с этими ребятами в плей-офф, несложно понять, что эта команда близка к тому, чтобы стать настоящим контендером в .

«Торонто» дошел до седьмого матча серии с «Тампой» – командой, которая не просто так добивалась успехов последние годы, и это становится заметно, когда начинается в плей-офф. Я верю в нашу команду», – сказал защитник.