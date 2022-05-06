Иван Просветов: «Переговоры с ЦСКА были, но я решил остаться в НХЛ»

высказался касательно возможного перехода в ЦСКА.

– Думаю, уже можно сказать, что я не планирую возвращаться в КХЛ в ближайшие годы. Моя цель – . Никогда не знаешь, что будет, особенно в данной ситуации. Надеюсь, что нашим игрокам продолжат давать визы и контракты. От этого, я так понимаю, тоже многое зависит. Насколько знаю, с этим сейчас все гладко.

Я до 27 лет принадлежу «Аризоне». Без понятия, на сколько я сейчас подпишу с ней контракт, но жду его. Знаю, что мой агент разговаривал с клубом. Переговоры с тоже были, но я решил остаться в НХЛ.

– Следил за командой в ?

– Да, там еще играл , который начинал сезон у нас в «Тусоне». Был рад за него, поздравил его с победой в Кубке Гагарина. Игры я не смотрел, но следил за финалом по результатам. Здорово, что команда на характере переломила серию в финале. Снимаю шляпу перед ЦСКА, хорошая команда, – сказал вратарь системы «Аризоны».