Иван Просветов: «Понимаю, что я – будущее в плане вратарского вопроса в «Аризоне»

считает, что будет рассчитывать на него в будущем.

– «Аризона» сейчас на этапе перестройки. Генменеджер Армстронг говорил, что путем драфта будет возводить новую команду. Ты в эту схему вписываешься?

– Он действительно говорил, что мы в стадии глубокой перестройки. Я общался с Биллом Армстронгом в Сиэтле. Перед игрой он мне сказал, что видит во мне будущее этой команды.

С его слов я понял, что у меня будет шанс. Единственное, что я должен сделать, это быть готовым. Понимаю, что я – будущее в плане вратарского вопроса в «Аризоне».

– Как относишься ко многим примерам наших ребят, которые возвращаются домой и говорят, как за океаном им с улыбкой всё обещали, а в итоге никаких шансов не предоставляли?

– Это возможно, никто от такого не застрахован. Но я не считаю, что здесь тебе в глаза улыбаются, а за спиной что-то устраивают.

Скорее всего, люди на начальном этапе в тебя реально верят, но мы все понимаем, как устроены хоккей и спорт. Любое доверие может перерасти в недоверие или же в команду может прийти кто-то лучше тебя. Все очень просто.

Иногда ты сам виноват, что стал хуже играть, либо наступает полоса невезения. У тренеров и генерального менеджера задача заключается в подготовке выигрывающей команды, а не в том, чтобы быть честными.

Сила для них не в правде, и они не всегда будут в тебя верить. Если кто-то будет лучше тебя, нужно это принять и становиться сильнее.

Я не считаю, что здесь врут. Склонен считать, что если тебе выражают поддержку, значит, в тебя верят. Дальше уже все зависит только от тебя, – сказал вратарь «Койотис».